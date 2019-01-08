Son Dakika Haberleri: Bursa Kar Yağışı Altında Saatlerce Mezar Kazıyorlar

Bursa Kar Yağışı Altında Saatlerce Mezar Kazıyorlar

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesini etkisi altına alan yoğun kar yağışıyla beraber termometreler eksi dereceleri gösterirken, kar altında mezar kazıyorlar.

Bursa'nın İnegöl ilçesini etkisi altına alan yoğun kar yağışıyla beraber termometreler eksi dereceleri gösterirken, kar altında mezar kazıyorlar. 4 saat boyunca durmaksızın soğuk havada mezar kazan mezarcı İsmail Kolay, İşimi seviyorumö dedi. Kolay, bir günde 5 mezar kazıp hazırlıyor. İnegöl Belediyesi Cenaze İşleri Müdürlüğünde görevli mezarcı İsmail Kolay(35), kara kışa rağmen mezar kazmaya devam ediyor.

6 yıldır mezar kazıyorum. Bu hava şartlarında zor da olsa görevimi yapıyorum. Cenaze İşleri Müdürlüğüne cenaze bilgileri ve nereye defin yapılacağı söyleniyor. Bende sırasıyla mezarlıklara giderek kazı işlemini yapıyorum. Kazma kürekle mezar açıyorum. Tabi kar yağışı da var. 3.5, 4 saatte kazı işlemini bitiriyorum. Soğukta zor da olsa işimi yapıyorum. İşimi severek yapıyorum. Rabbim böyle güzel bir işi bize nasip etti. Bu görevi yaparken ibret alıyoruz. Her an her dakika ölümü hatırlıyoruz. Onun için işimizi severek yapıyoruz. Kar soğuk bizi etkilemiyordedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:47 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Kar, Güncel
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