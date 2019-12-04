Son Dakika Haberleri: Bursa kar yağışı sonrası kayan tır yolu kapattı
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Bursa kar yağışı sonrası kayan tır yolu kapattı

6 saat önce

Kar yağışı sonrası kayan TIR yolu kapattıBursa'nın İnegöl ilçesinde TIR'ın kayması sonucu İnegöl-Domaniç yolu kapandı.

Kar yağışı sonrası kayan TIR yolu kapattı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde TIR'ın kayması sonucu İnegöl- Domaniç yolu kapandı.

Bursa'da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağış ve soğuk havalar kendisini gösterdi. İnegöl ilçesinde ani bastıran kar yağışı etkili olurken, yağış nedeniyle İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini bağlayan karayolunda TIR kaydı. TIR'ın kayması sonucu yol kapandı. Ekipler ise TIR'ı çekmek için çalışma başlattı.

Öte yandan sabah saatlerinden itibaren İnegöl ilçesindeki yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, Mezitler Bölgesi'nde de etkili oldu. Buradaki kar kalındığının 5 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

Bursa kar yağışı sonrası kayan tır yolu kapattı

Domaniç, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:51 Kaynak: DHA
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