BURSA Karacabey'de sağlıklı yaşam için her gün 10 bin adım atıyorlar

Karacabey'de sağlıklı yaşam için her gün 10 bin adım atıyorlar

Bursa'da Karacabey Belediyesi son projesi Başkanımla Yürüyorumö etkinliği ile bu kez ilçedeki yetişkinleri sağlıklı yaşama teşvik etmeyi hedefliyor.

Karacabey'deki yetişkinlerin daha sağlıklı olmalarına imkan sağlamak adına hayata geçirilen proje kapsamında eğitmen gözetiminde haftanın üç günü yürüyüş yapılmaya başlandı. Yürüyüşe, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, Karacabey Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan yürüyüş öncesi Başkanımla Yürüyorumö projesi hakkında açıklamalarda bulunan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, kadın meclis üyelerinin önerileri doğrultusunda hayata geçirilen etkinlik ile yetişkinleri sağlıklı yaşama teşvik etmeyi hedeflediklerini söyledi. Etkinliğin 'Sağlıklı yaşam için günlük 10 bin adım' sloganıyla başlatıldığını belirten Başkan Özkan, Yürüyüşler eğitmen gözetiminde haftanın üç günü Çamlık Mesire Alanı'nda belirlenen parkurda gerçekleştiriyoruz. 1 ay sürecek olan etkinlik sonunda katılımcılar arasında en çok kilo veren ilk üç kişiye belediyemiz tarafından küçük altın hediye edilecek. Obezite ile mücadele kapsamında, sağlıklı bir yaşam sürmek amacıyla bütün Karacabeylileri yürümeye davet ediyoruz. Sağlıklı yaşam için hemşerilerimizi undan, şekerden ve tuzdan uzak durmalarını istiyoruz. Bizler sporu desteklediğimiz gibi her yaşta yapılması için de çabalıyoruz. Bu kapsamda gençlerimizin yanı sıra yetişkinler için de bu projemizi hayata geçirdik. Bu tarz projelere imza atmaya devam edeceğizö dedi.