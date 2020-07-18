Bursa karayolunda ilginç kaza - Son Dakika

Bursa karayolunda ilginç kaza

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında otomobilin adeta bariyere çıkması görenleri şaşırttı.

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında otomobilin adeta bariyere çıkması görenleri şaşırttı.

Alınan bilgiye göre kaza, Eskişehir- Bursa karayolu 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 41 BZ 506 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkıp bariyer üzerine çıktı. Araçta maddi yasar meydana gelirken, yoldan geçerken bariyer üzerindeki otomobili gören birçok sürücü büyük şaşkınlık şaşırdı. Öte yandan otomobil içinde bulunanların kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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