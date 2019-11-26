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Bursa karoseri sektörü temsilcileri ABD'de

6 saat önce

Bursa karoseri sektörü temsilcileri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen 'Ticari Araç Karoseri, Üst Yapı ve Tedarikçileri Sektörü UR-GE Projesi' çerçevesinde Detroit'te ABD'nin önde gelen firmalarıyla ikili iş görüşmeleri yaptı.

Bursa karoseri sektörü temsilcileri ABD'de, System.String[]

Bursa karoseri sektörü temsilcileri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen 'Ticari Araç Karoseri, Üst Yapı ve Tedarikçileri Sektörü UR-GE Projesi' çerçevesinde Detroit'te ABD'nin önde gelen firmalarıyla ikili iş görüşmeleri yaptı.


BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan başkanlığında ABD'ye giden 30 kişilik heyet, otomotiv sektörünün dünyadaki en önemli merkezlerinden olan Detroit şehrinde sektörün öncü firmalarıyla ikili iş görüşmelerine imza attı. Proje üyesi firmalar ayrıca ABD'nin en büyük karavan üreticileri arasında yer alan JAYCO ve Grand Design RV firmaları ile Ford'un Detroit'te yer alan Ar-Ge merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, ABD'nin karoseri sektöründe dünyanın en önemli pazarı konumunda yer aldığını söyledi. ABD'de her yıl ortalama 500 bin karavan üretildiği bilgisini veren Koçaslan, "Bu büyük pazara ilk adımı, UR-GE projemiz kapsamında Detroit'te düzenlediğimiz ikili iş görüşmeleri organizasyonu ile attık. Faaliyete proje üyesi firmalarımız katıldı. Firmalarımız açısından oldukça başarılı bir program oldu. Üretim kaliteleri ile ABD'li sektör temsilcilerinin dikkatini çekmeyi başaran firmalarımızın bu pazarda önemli işbirliklerine imza atacağına inanıyorum" dedi.


Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonu ve desteğiyle yürütülen projede iş görüşmelerinin yanı sıra pazar keşif ziyaretleri de yaptıklarını kaydeden Muhsin Koçaslan, "JAYCO ve Grand Design RV firmaları ile Ford'un Ar-Ge merkezini inceledik. Küresel arenadaki rakiplerimizi tanımamız açısından son derece faydalı ziyaretler oldu. Önümüzdeki dönemde de firmalarımızın ihracat potansiyelini artırma hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Amerika Birleşik Devletleri, Detroit, Bursa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:51 Kaynak: İHA
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