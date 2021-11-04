Bursa Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federasyonu, bölgeye yatırım yönlendirmek için çalışıyor - Son Dakika

Bursa Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federasyonu Başkanı İrfan Koç, bölgeye yatırım yönlendirmeleri yapmak için çalıştıklarını belirterek, "Bölgemizdeki yatırım teşvik organizasyonlarına destek verip yatırımcı ve sanayicilerin bölgeden kopmamalarını, bölgeye istihdam ve katma değer sağlamalarını destekliyoruz." dedi.

Koç, federasyon binasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Bursa'da yaşayan yaklaşık 300 bin hemşehrileri arasında dayanışmayı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Söz konusu illerin sahip olduğu ortak kültür temellerinde buluşmayı istediklerini aktaran Koç, "Federasyonumuz, bünyesindeki bölge dernekleri ve kuruluşlar ile Bursa'da her platformda, ayrıştırmadan kaçan, birleştiricilik yönüyle yenilikçi projeler üreten, üst düzey temsiliyetleri ile saygın ve etkin bir sivil toplum kuruluşudur." diye konuştu.

Üç ilin emek ve dayanışmalarıyla iletişimi geliştirerek, öğrencilere eğitim desteği sağladıklarını anlatan Koç, şunları kaydetti:

"Bursa Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federasyonu olarak, prestij ve kurumsal imajı üst düzeye çıkarmak, üç ilimizin milli ve manevi değerleriyle tarihsel mirasına sahip çıkmak ve bu mirası Türk toplumu ve bölge yararına açığa çıkarmak, bölgemizin kültürel, sanatsal ve düşünsel birikimlerini geliştirmeleri ve bunu birbirleriyle, toplumla paylaşabilmelerini sağlamak için uygun bir zemin hazırlamayı hedefliyoruz."

Koç, bölgeye yatırım yönlendirmeleri yapmak için çalıştıklarını dile getirerek, "Bölgemizdeki yatırım teşvik organizasyonlarına destek verip yatırımcı ve sanayicilerin bölgeden kopmamalarını, bölgeye istihdam ve katma değer sağlamalarını destekliyoruz." ifadesini kullandı.