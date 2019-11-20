Son Dakika Haberleri: Bursa kasadan 20 bin tl çalan şüpheli, kasiyerin sevgilisi çıktı )
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Bursa kasadan 20 bin tl çalan şüpheli, kasiyerin sevgilisi çıktı )

6 saat önce

Kasadan 20 bin TL çalan şüpheli, kasiyerin sevgilisi çıktıBursa'da, markete girip, kasadaki 20 bin TL'yi alan maskeli şüpheli kaçtı.

Kasadan 20 bin TL çalan şüpheli, kasiyerin sevgilisi çıktı

Bursa'da, markete girip, kasadaki 20 bin TL'yi alan maskeli şüpheli kaçtı. Polis ekiplerince, şüphelinin markette kasiyer olarak çalışan K.S.'nin (19) sevgilisi S.E. (18) olduğu tespit edildi. K.S. suçunu itiraf ederken, S.E. ve ona yardım eden arkadaşı Kırıkkale'de yakalandı. 3 kişi, Bursa'da adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Market zincirinin şubesinde çalışanlar, temizlik yaparken içeri giren maskeli kişi, kasada bulunan 20 bin TL'yi alıp kaçtı. Kasadaki paranın çalındığını fark eden çalışanlar, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. 105 farklı güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin S.E. olduğunu belirledi.

ŞÜPHELİ, KASİYERİN SEVGİLİSİYMİŞ

Polis, S.E.'nin markette kasiyer olan K.S.'nin sevgilisi olduğunu tespit etti. K.S., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde hırsızlığı itiraf eden K.S., S.E. ile olayı planladıklarını ve sevgilisinin bir arkadaşı ile Erzurum'a kaçmak üzere yola çıktığını söyledi. Polis ekipleri S.E.'nin, kendisine yardım eden arkadaşı İ.A. (29) ile otobüste olduklarını ve Kırıkkale'ye yaklaştıklarını belirledi. S.E., ve arkadaşı İ.A., Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. 2 şüpheli, Bursa'ya getirildi. S.E., hırsızlığı birlikte planladığı sevgilisi K.S., ve kendilerine yardımcı olan İ.A., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa kasadan 20 bin tl çalan şüpheli, kasiyerin sevgilisi çıktı )

Kırıkkale, Polis, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:30 Kaynak: DHA
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