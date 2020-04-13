BURSA Katar'dan dönen 60 kişi 14 günlük karantinadan sonra yurtlardan ayrıldı - Son Dakika

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BURSA Katar'dan dönen 60 kişi 14 günlük karantinadan sonra yurtlardan ayrıldı
6 saat önce
BURSA Katar'dan dönen 60 kişi 14 günlük karantinadan sonra yurtlardan ayrıldı.
BURSA Katar'dan dönen 60 kişi 14 günlük karantinadan sonra yurtlardan ayrıldı
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 10:29 Kaynak: DHA
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