BURSA Katar'dan dönen 60 kişi 14 günlük karantinadan sonra yurtlardan ayrıldı - Son Dakika

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BURSA Katar'dan dönen 60 kişi 14 günlük karantinadan sonra yurtlardan ayrıldı
33 dakika önce
BURSA Katar'dan dönen 60 kişi 14 günlük karantinadan sonra yurtlardan ayrıldı.
BURSA Katar'dan dönen 60 kişi 14 günlük karantinadan sonra yurtlardan ayrıldı
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 10:55 Kaynak: DHA
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