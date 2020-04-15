Son Dakika › Güncel › BURSA Katar'dan dönen vatandaşlardan 201 kişi, 14 günlük karantinadan sonra yurttan ayrıldı-2 - Son Dakika
BURSA Katar'dan dönen vatandaşlardan 201 kişi, 14 günlük karantinadan sonra yurttan ayrıldı-2
6 saat önce
BURSA Katar'dan dönen vatandaşlardan 201 kişi, 14 günlük karantinadan sonra yurttan ayrıldı-2.
BURSA Katar'dan dönen vatandaşlardan 201 kişi, 14 günlük karantinadan sonra yurttan ayrıldı-2
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 02:28 Kaynak: DHA
Son Dakika Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsle mücadelede '15 dakika' kuralına işaret etti Korona vakasının görülmediği Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uygulanan tedbirler dikkat çekiyor Büfedeki tüm ekmekleri satın alan hayırsever, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Perakendeciler alışverişlerin Cuma akşamına kalmadan gerçekleştirilmesini öneriyor Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler? Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı