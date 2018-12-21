Bursa Kavgada Üniversite Öğrencisi Bıçaklandı
1 saat önce
Kavgada üniversite öğrencisi bıçaklandıBURSA'nın İnegöl ilçesinde gençler arasında yan bakma kavgasında Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu öğrencisi Sedat A.(19) bıçakla yaralandı.
Kavgada üniversite öğrencisi bıçaklandı
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde gençler arasında yan bakma kavgasında Uludağ Üniversitesi
İnegöl Meslek Yüksekokulu öğrencisi Sedat A.(19) bıçakla yaralandı.
Edinilen bilgilere göre; Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü öğrencisi Sedat A.(19), arkadaşı Enes K.(20) ile birlikte okuldan çıktıktan sonra Kemalpaşa mahallesi Mahmut Esatbey caddesi üzerindeki kaldırımdan üzerinden yürümeye başladı. Kaldırım üzerinde yürüyen iki gence, tanımadıkları iki şahıs tarafından laf atıldı. Yan baktığını iddia eden bir şahıs, iki gencin üzerine yürüdü. Üniversiteli gençler, bakmadıklarını söyleseler de saldırıya uğradılar. 2 şahıs tarafından darp edilen gençler, zorlukla kurtuldular. Kavga sırasında şahıslardan biri belindeki bıçakla Sedat A.?yı kolundan yaraladı. Kavganın ardından kolundan yaralanarak kanlar içinde kalan genç, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ambulansındaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisine götürülerek tedavi altına alındı.
Kavganın ardından genci bıçaklayan şahıslar, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştılar. Bıçaklayan şahıs A.I. ekiplerce aranıyor.
Kavga anı ve şüphelilerin olaydan sonra rahat şekilde yürüyerek kapılara karışmaları bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:06 Kaynak: DHA
Caz Müzisyeni Musa Manzini, Açık Beyin Ameliyatı Olurken Gitar Çaldı
Cani Baba, Kızını Döven Damadını Boğazından Bıçaklayarak Öldürdü
Acun Ilıcalı, Dominik'te Öldürülen Kameraman Alper Baycın'ın Ailesini Unutmadı
Drone ile Uçak Kanadının Çarpışması Test Edildi