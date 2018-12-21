Son Dakika Haberleri: Bursa Kavgada Üniversite Öğrencisi Bıçaklandı

Bursa Kavgada Üniversite Öğrencisi Bıçaklandı

1 saat önce

Kavgada üniversite öğrencisi bıçaklandıBURSA'nın İnegöl ilçesinde gençler arasında yan bakma kavgasında Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu öğrencisi Sedat A.(19) bıçakla yaralandı.

Bursa Kavgada Üniversite Öğrencisi Bıçaklandı, System.String[]
Kavgada üniversite öğrencisi bıçaklandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde gençler arasında yan bakma kavgasında Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu öğrencisi Sedat A.(19) bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü öğrencisi Sedat A.(19), arkadaşı Enes K.(20) ile birlikte okuldan çıktıktan sonra Kemalpaşa mahallesi Mahmut Esatbey caddesi üzerindeki kaldırımdan üzerinden yürümeye başladı. Kaldırım üzerinde yürüyen iki gence, tanımadıkları iki şahıs tarafından laf atıldı. Yan baktığını iddia eden bir şahıs, iki gencin üzerine yürüdü. Üniversiteli gençler, bakmadıklarını söyleseler de saldırıya uğradılar. 2 şahıs tarafından darp edilen gençler, zorlukla kurtuldular. Kavga sırasında şahıslardan biri belindeki bıçakla Sedat A.?yı kolundan yaraladı. Kavganın ardından kolundan yaralanarak kanlar içinde kalan genç, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kavganın ardından genci bıçaklayan şahıslar, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştılar. Bıçaklayan şahıs A.I. ekiplerce aranıyor.

Kavga anı ve şüphelilerin olaydan sonra rahat şekilde yürüyerek kapılara karışmaları bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:06 Kaynak: DHA

Kemalpaşa, Uludağ Üniversitesi, İnegöl, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Caz Müzisyeni Musa Manzini, Açık Beyin Ameliyatı Olurken Gitar Çaldı Cani Baba, Kızını Döven Damadını Boğazından Bıçaklayarak Öldürdü

Acun Ilıcalı, Dominik'te Öldürülen Kameraman Alper Baycın'ın Ailesini Unutmadı Drone ile Uçak Kanadının Çarpışması Test Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 19:26:16. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Kavgada Üniversite Öğrencisi Bıçaklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]