BURSA Kavgaya müdahaleye giden polisin şehit olduğu mahallede sıkı önlem - Son Dakika

Kavgaya müdahaleye giden polisin şehit olduğu mahallede sıkı önlem

Bursa'da polis ekipleri, meslektaşları Erman Özcan'ın (37) kavgaya müdahale ederken şehit olduğu mahallede önlemlerini sürdürüyor. Yaklaşık 250 polis, yeni bir olay yaşanmaması için mahallede kuş uçurtmuyor.

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde 31 Mayıs günü iki grup arasında kavga çıktı. Kavgaya müdahaleye giden polis memuru Erman Özcan, pompalı tüfekle açılan ateşle yaralandı. Özcan, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşını şehit oldu. Şehit Özcan, Orhangazi ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenle toprağa verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni bir olay yaşanmaması için Hacivat Mahallesi'nde aldığı güvenlik tedbirlerini sürdürüyor. Asayiş, Güvenlik ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ile Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği, çevik kuvvet, yunus ekipleri, Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği ekiplerinden oluşan 250 polis memuru, mahallede 24 saat görev yapıyor.