Son Dakika Haberleri: Bursa kayıp dağcılardan 7 gün sonra ilk iz afad ekipleri dere yatağında kırmızı mont buldu
Son Dakika Güncel Bursa kayıp dağcılardan 7 gün sonra ilk iz afad ekipleri dere yatağında kırmızı mont buldu - Son Dakika

Bursa kayıp dağcılardan 7 gün sonra ilk iz afad ekipleri dere yatağında kırmızı mont buldu

6 saat önce

Uludağ'da kaybolan dağcılardan 7 gün sonra iz bulundu.

Uludağ'da kaybolan dağcılardan 7 gün sonra iz bulundu. Jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri gece yarısı yaptığı arama sırasında dere yatağında kırmızı renkte mont buldu.

Bursa kayıp dağcılardan 7 gün sonra ilk iz afad ekipleri dere yatağında kırmızı mont buldu

Uludağ, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Uludağ'da kaybolan dağcılardan 7 gün sonra iz bulundu Bir haftadır haber alınamayan kayıp dağcıları bulmak için bölgeye son teknoloji drone getirildi Canını hiçe saydı! Yanan otomobilden kayınvalidesini son anda kurtardı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 17:04:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa kayıp dağcılardan 7 gün sonra ilk iz afad ekipleri dere yatağında kırmızı mont buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]