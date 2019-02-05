Son Dakika Haberleri: Bursa Kayıp Fatma'nın Annesi Kızına 'Geri Dön' Diye Yalvardı

Bursa Kayıp Fatma'nın Annesi Kızına 'Geri Dön' Diye Yalvardı

9 dakika önce

Kayıp Fatma'nın annesi kızına 'geri dön' diye yalvardıBursa'nın İznik ilçesinde, annesiyle tartışıp evden ayrılan 16 yaşındaki Fatma K.'den 5 gündür haber alınamıyor.

Bursa Kayıp Fatma'nın Annesi Kızına 'Geri Dön' Diye Yalvardı, System.String[]
Kayıp Fatma'nın annesi kızına 'geri dön' diye yalvardı

Bursa'nın İznik ilçesinde, annesiyle tartışıp evden ayrılan 16 yaşındaki Fatma K.'den 5 gündür haber alınamıyor. Gözü yaşlı anne Gülcan Ulutaş, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, kızına evine dönmesi için yalvardı.

Yeşil Cami Mahallesi'nde, babasından ayrılan annesi Gülcan Ulutaş ile birlikte yaşayan Açık Lise 2'nci sınıf öğrencisi Fatma K., annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından geçen cuma günü evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Gülcan Ulutaş, 2 gündür arayıp bulamadığı kızının hayatından endişe ettiğini belirterek polise başvurdu. Polis, Fatma K.'nin bulunması için çalışma başlattı. Kayıp kızdan henüz haber alınmadı.

'SEN BENİM KUZUMSUN'

Kendi sosyal medya hesabından bir video paylaşan anne Gülcan Ulutaş, Sen benim kuzumsun. Annem ne olur, burnun kanamadan dön. Yemin ediyorum dönmezsen kendimi öldüreceğim. Ne olur dön. Annecim sen benim tek aşkımsın. Sen benim ilk göz ağrımsın. Yaptığına kızar, sana doğru yolu göstermeye çalışabilirim. Ama bu kadar mı benden nefret ettin annem Hani benim için sen, senin için ben vardım annem Ne olursun annecim dön bana. Annem ne olur burnun kanamadan dön. Kulun, kölen olayım, ne olur kızım dön bana diyerek kayıp kızına eve dönmesi için yalvardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:19 Kaynak: DHA

Anne, İznik, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öldürülen Kocasının Yerine Şirketin Başına Geçti, Rekor Satış Yaptı Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü

Çaresiz Anne, Kılıçdaroğlu'nun Yüzüne "Bebeğim Ölüyor" Diye Haykırdı Bıçak Zoruyla Marketi Soydu, 5 Dakika Sonra Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 17:28:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Kayıp Fatma'nın Annesi Kızına 'Geri Dön' Diye Yalvardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]