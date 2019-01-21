Son Dakika Haberleri: Bursa Kayıp Genç 3 Gündür Aranıyor

Bursa Kayıp Genç 3 Gündür Aranıyor

41 dakika önce

Kayıp genç 3 gündür aranıyorBursa'nın İnegöl ilçesinde 3 gün önce evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 2 çocuk babası Semih Mutlu(29)?nun bulunması için ekipler seferber oldu.

Kayıp genç 3 gündür aranıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 gün önce evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 2 çocuk babası Semih Mutlu(29)?nun bulunması için ekipler seferber oldu.

İnegöl'ün Huzur mahallesindeki evinden Cuma günü akşam saatlerinde çıkan ve psikolojik sorunları olan Semih Mutlu, gece eve gelmedi. Sabaha kadar bekleyen ailesi, çevrede araştırma yapıp başarılı olamayınca karakola giderek ihbarda bulundular. Cumartesi ve Pazar gününden itibaren mahallenin her sokağında genci arayan emniyet ekipleri, ormanlık alanlarda aramalar yapılması için AFAD ekiplerine haber verdiler. Bu sabah İnegöl'e gelen AFAD ekipleri Huzur Mahallesinin çevresindeki ormanlık alanda yaya olarak arama başlattılar. 3 gündür aranan gençten henüz haber yok.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:13 Kaynak: DHA

Huzur, Bursa, İnegöl, Güncel
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