Son Dakika Haberleri: Bursa kaykaylı gencin tehlikeli yolculuğu
Son Dakika Güncel Bursa kaykaylı gencin tehlikeli yolculuğu

Bursa kaykaylı gencin tehlikeli yolculuğu

7 saat önce

Kaykaylı gencin tehlikeli yolculuğuOTOMOBİLİN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDUBursa'da kaykaylı 2 gencin, servis minibüsünün arkasına tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaykaylı gencin tehlikeli yolculuğu

OTOMOBİLİN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU

Bursa'da kaykaylı 2 gencin, servis minibüsünün arkasına tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaykaylı gencin, tehlikeli yolculuk sırasında yere düştüğü ve otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Tayyareci Mehmet Ali Caddesi üzerinde kaykaycı 2 arkadaşın tehlikeli yolculuğu, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 genç, kaykaylarıyla hareket halindeki bir minibüse tutunarak yolculuk yaptıkları görüldü. Görüntüyü çeken vatandaşın, 2 gencin yolculuğunu korkuyla izlediği sırada gençlerden birinin yola düştüğü görüldü. Bu sırada yoldan herhangi bir arabanın geçmemesi olası faciayı önledi. O anları çeken vatandaşın panik anları görüntülerde yer aldı.

Bursa kaykaylı gencin tehlikeli yolculuğu

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pendik'te faciadan dönüldü, İETT otobüsü ağaca çarparak durdu
Annelerinin evde aç susuz bıraktığı çocuklar, babaları tarafından gözyaşları içinde kurtarıldı 17 yaşındaki genç, mahkemede annesini öldüren babasını savundu Metrodaki görüntüye tepkiler devam ediyor! CHP'li vekilin sözleri sosyal medyada gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 18:14:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa kaykaylı gencin tehlikeli yolculuğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]