BURSA Kaymakam tıka basa dolu otobüsü boşalttı - Son Dakika

BURSA Kaymakam tıka basa dolu otobüsü boşalttı

Kaymakam tıka basa dolu otobüsü boşalttıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, kaymakam Şükrü Görücü, katıldığı trafik uygulamasında tıka basa dolu olan yolcu otobüsünü durdurarak, yolcuları indirdi.

Kaymakam tıka basa dolu otobüsü boşalttı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kaymakam Şükrü Görücü, katıldığı trafik uygulamasında tıka basa dolu olan yolcu otobüsünü durdurarak, yolcuları indirdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün İnegöl'ün her köşesinde emniyet ekipleri denetimler yaptı. Mesai saati bitiminde Avarlar Kavşağı'nda yapılan denetime Kaymakam Şükrü Görücü, İlçe Jandarma Komutanı Ferruh Mağden, İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ve Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz katıldı.

Toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimde ticari taksi içinde bulunan yolcuların maske takmaları konusunda uyarılarda bulunurken, servis minibüsleri ve halk otobüsleri denetlendi. Denetlenen halk otobüslerinden birinde yolcuların sosyal mesafeye uymamasından dolayı Kaymakam Görücü talimatıyla trafik ekipleri fazla yolcuları indirerek başka otobüslerle yolculuk yapmasını sağladı. Bu arada halk otobüsü şoförünün evrakları incelendi, toplu taşıma ile ilgili genelge hatırlatıldı.

Mesai giriş ve çıkış saatlerinde sefer sayılarının az olmasından dolayı otobüsün kalabalık olduğunu belirten vatandaşlara Kaymakam Görücü, konunun muhatapları ile görüşeceğini ifade ederek, Kaymakamlık olarak bu uygulamaları yapmak zorundayız vaka sayıları artıyor.? dedi.

BURSA Kaymakam tıka basa dolu otobüsü boşalttı

Şükrü Görücü, Koronavirüs, Jandarma, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 08:52

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA Kaymakam tıka basa dolu otobüsü boşalttı - Son Dakika

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