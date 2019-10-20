Son Dakika Haberleri: Bursa kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi kız toprağa verildi
Son Dakika Güncel Bursa kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi kız toprağa verildi

Bursa kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi kız toprağa verildi

1 saat önce

Niğde'de yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada otomobilin çarpması nedeniyle hayatını kaybeden Fatma Gül Uzun (23), memleketi Bursa'da toprağa verildi.

Niğde'de yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada otomobilin çarpması nedeniyle hayatını kaybeden Fatma Gül Uzun (23), memleketi Bursa'da toprağa verildi.

Niğde'de geçtiğimiz Cuma günü yolun karşısına geçmek istedikleri sırada Ö.G. yönetimindeki 51 AAD 736 plakalı otomobilin çarpması sonucu arkadaşı Kader Karaca (22) ile birlikte hayatını kaybeden Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fatma Gül Uzun'un cenazesi sabah saatlerinde memleketi Bursa'ya getirildi. Merkez Osmangazi İlçesi Emek Fatih Sultam Mehmet Mahallesindeki evinde alınan helalliğin ardından Uzun'un cenazesi Fatih Sultan Mehmet Camii'ne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında baba Alaaddin Uzun ayakta durmakta zorlandı.

Alaaddin ve Mukadder Uzun çiftinin 2 çocuğundan en büyüğü olan Fatma Gül Uzun, kılınan cenaze namazının ardından Alaşar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bursa kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi kız toprağa verildi

Fatma Gül, Niğde, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:56 Kaynak: DHA
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