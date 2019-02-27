Bursa Kazada Hurdaya Dönen Otomobilde Sıkışan Hamile Eşini Teselli Etti
31 dakika önce
Bursa Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan hamile eşini teselli etti(Tür: Yurt)
Bursa
Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan hamile eşini teselli etti
(Tür: Yurt)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:55 Kaynak: DHA
Özel Kalem Müdürü, Odasına Çağırdığı Hemşireyi Boynundan Öptü
Sokak Ortasında Dehşete Düşüren Olay! Biri Tabancayla Vurdu, Diğeri Tekmeledi
Tapu Müdürlüğü Önünde Dehşet Anları Kamerada...
Babacan ve Davutoğlu, Yeni Parti İçin İlk Tohumu Kaz Dağları'nda Attı