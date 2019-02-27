Son Dakika Haberleri: Bursa Kazada Hurdaya Dönen Otomobilde Sıkışan Hamile Eşini Teselli Etti

Bursa Kazada Hurdaya Dönen Otomobilde Sıkışan Hamile Eşini Teselli Etti

31 dakika önce

Bursa Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan hamile eşini teselli etti(Tür: Yurt)

Bursa Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan hamile eşini teselli etti

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:55 Kaynak: DHA

Bursa, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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