Bursa Kazada Kontrolden Çıkan Araç Lastikçiye Uçtu
27 dakika önce
Bursa'da seyir halindeyken arkasından başka bir otomobilin çarptığı araç kontrolden çıkarak yola 2 metrelik kot farkı bulunan oto lastik dükkanındaki başka bir aracın üstüne uçtu.
Bursa
'da seyir halindeyken arkasından başka bir otomobilin çarptığı araç kontrolden çıkarak yola 2 metrelik kot farkı bulunan oto lastik dükkanındaki başka bir aracın üstüne uçtu. Kaza merkez Osmangazi
İlçesi Sanayi caddesi Kültürpark
Bursaray Hafif Raylı Sistem İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Mehmet Akif Yıldırgan (35) 16 UBP 90 plakalı arazi aracıyla İzmir
istikametine giderken, Alper Özden (43), yönetimindeki 49 AZ 755 plakalı otomobil ile arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Yıldırgan, otomobili ile yol kenarında 2 metrelik kot farkı bulunan bir oto lastikçi dükkanına uçarak burada bulunan başka bir aracın üstüne düştü. Kazada yaralanan Mehmet Akif Yıldırgan, olay yerine gelen 112 Acil Servis
Ekiplerinin müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Kazanın ardından durma noktasına gelen trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:40 Kaynak: DHA
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