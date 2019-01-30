Son Dakika Haberleri: Bursa Kazada Kontrolden Çıkan Araç Lastikçiye Uçtu

Bursa Kazada Kontrolden Çıkan Araç Lastikçiye Uçtu

27 dakika önce

Bursa'da seyir halindeyken arkasından başka bir otomobilin çarptığı araç kontrolden çıkarak yola 2 metrelik kot farkı bulunan oto lastik dükkanındaki başka bir aracın üstüne uçtu.

Bursa'da seyir halindeyken arkasından başka bir otomobilin çarptığı araç kontrolden çıkarak yola 2 metrelik kot farkı bulunan oto lastik dükkanındaki başka bir aracın üstüne uçtu. Kaza merkez Osmangazi İlçesi Sanayi caddesi Kültürpark Bursaray Hafif Raylı Sistem İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Mehmet Akif Yıldırgan (35) 16 UBP 90 plakalı arazi aracıyla İzmir istikametine giderken, Alper Özden (43), yönetimindeki 49 AZ 755 plakalı otomobil ile arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Yıldırgan, otomobili ile yol kenarında 2 metrelik kot farkı bulunan bir oto lastikçi dükkanına uçarak burada bulunan başka bir aracın üstüne düştü. Kazada yaralanan Mehmet Akif Yıldırgan, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından durma noktasına gelen trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:40 Kaynak: DHA

Osmangazi, Bursa, Güncel
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