Bursa Kazada Otomobil 3'e Bölündü: 2 Yaralı
46 dakika önce
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi Şehir Merkezi istikametinde meydana gelen kazada 16 ADN 476 plakalı otomobil kontrol çıkıp refüjdeki ağaca çarptı.
Bursa
'nın merkez Osmangazi
ilçesi Mudanya
Yolu Caddesi Şehir Merkezi istikametinde meydana gelen kazada 16 ADN 476 plakalı otomobil kontrol çıkıp refüjdeki ağaca çarptı. Aracın motoru kısmı yerinden fırlarken, tekerlek ve süspansiyonlar da otomobilden yaklaşık 10 metre uzakta kaldı. Kazada, Emre Aytekin ve Şükrü Aytekin yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:11 Kaynak: DHA
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