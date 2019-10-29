Son Dakika Haberleri: Bursa kazada yaralanan çocuk gözyaşlarını tutamadı
Son Dakika Güncel Bursa kazada yaralanan çocuk gözyaşlarını tutamadı

Bursa kazada yaralanan çocuk gözyaşlarını tutamadı

5 dakika önce

Kazada yaralanan çocuk gözyaşlarını tutamadıBursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan çocuk gözyaşlarını tutamadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı. Yaralanan Onur Efe Çelik (12), Anne diyerek, gözyaşı döktü.

Kaza Bursa'nın İnegöl İlçesi Alanyurt Yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt yönüne giden Altun Çelik (55) yönetimindeki 16 LCL 63 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'ne çıkan Abdurrahman Buluş'un (35) kullandığı 04 P0222 yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, Altun Çelik ile yanında bulunan torunu Onur Efe Çelik yaralandı. Yaralan çocuk, Anne diyerek gözyaşı döktü.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Bursa kazada yaralanan çocuk gözyaşlarını tutamadı

Onur Efe, İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 08:42 Kaynak: DHA
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