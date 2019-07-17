Son Dakika Haberleri: BURSA KAZADA YARALANAN OĞLUNA BİR ŞEYİN YOK İYİSİN DİYE MORAL VERDİ
Son Dakika Güncel Haber

BURSA KAZADA YARALANAN OĞLUNA BİR ŞEYİN YOK İYİSİN DİYE MORAL VERDİ

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı 9 yaşındaki Efe A. yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı 9 yaşındaki Efe A. yaralandı. Yaralı oğlunun başında ağlayan anne Şule, Bir şeyin yok iyisinö diyerek evladına moral vermeye çalıştı.
Kaza Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mimar Sinan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Özlem A. Yönetimindeki 16 EF 351 plakalı otomobil, annesinin elini bırakıp caddeye çıkan 9 yaşındaki Efe A.'ya çarptı. Otomobilin aynasının çarptığı çocuk yaralandı.
Yaralı çocuk kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisine götürülerek tedavi altına alındı. E Anne Şule A., ağlayan oğluna Bir şeyin yok iyisinö diyerek moral vermeye çalıştı.
BURSA KAZADA YARALANAN OĞLUNA BİR ŞEYİN YOK İYİSİN DİYE MORAL VERDİ
İnegöl, Anne, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kontrolden çıkan minibüs yol ile balkon arasına sıkıştı WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü? Bakanlık'tan müze giriş ücretlerine yapılan zamma ilişkin açıklama ABD'den Erbil saldırısına kınama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 19:19:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BURSA KAZADA YARALANAN OĞLUNA BİR ŞEYİN YOK İYİSİN DİYE MORAL VERDİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]