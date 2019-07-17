BURSA KAZADA YARALANAN OĞLUNA BİR ŞEYİN YOK İYİSİN DİYE MORAL VERDİ
1 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı 9 yaşındaki Efe A. yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:52 Kaynak: DHA
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde Mimar Sinan
Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı 9 yaşındaki Efe A. yaralandı. Yaralı oğlunun başında ağlayan anne Şule, Bir şeyin yok iyisinö diyerek evladına moral vermeye çalıştı.
Kaza Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mimar Sinan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Özlem A. Yönetimindeki 16 EF 351 plakalı otomobil, annesinin elini bırakıp caddeye çıkan 9 yaşındaki Efe A.'ya çarptı. Otomobilin aynasının çarptığı çocuk yaralandı.
Yaralı çocuk kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi
Acil servisine götürülerek tedavi altına alındı. E Anne
Şule A., ağlayan oğluna Bir şeyin yok iyisinö diyerek moral vermeye çalıştı.
Kontrolden çıkan minibüs yol ile balkon arasına sıkıştı WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü? Bakanlık'tan müze giriş ücretlerine yapılan zamma ilişkin açıklama ABD'den Erbil saldırısına kınama