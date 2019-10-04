Son Dakika Haberleri: Bursa kazada yaralanan oğlunu gören anne, gözyaşlarıyla feryat etti
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Bursa kazada yaralanan oğlunu gören anne, gözyaşlarıyla feryat etti

1 saat önce

Kazada yaralanan oğlunu gören anne, gözyaşlarıyla feryat ettiBURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücünü Hasan Demir'in (18) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce bariyerle çarptı daha sonra şarampole yuvarlandı.

Kazada yaralanan oğlunu gören anne, gözyaşlarıyla feryat etti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücünü Hasan Demir'in (18) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce bariyerle çarptı daha sonra şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan sürücü ile arkadaşı Onur Keser yaralandı. Kaza haberini alan Hasan Demir'in annesi Bülbül Demir, ise olay yerine geldiğinde gözyaşlarıyla feryat etti.

Kaza, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Karalar Yolu'nda meydana geldi. Hasan Demir (18) yönetimindeki 16 BFA 76 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bir süre sonra bariyerlere çarpan otomobil, daha sonra şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Hasan Demir ile, araçta bulunan fiziksel engelli Onur Keser (23) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. 2 yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza haberini alarak olay yerine gelen sürücü Hasan Demir'in annesi Bülbül Demir (49), oğlunu yaralı halde görünce gözyaşlarına boğuldu. Bir süre feryat eden anne, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa kazada yaralanan oğlunu gören anne, gözyaşlarıyla feryat etti

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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:59 Kaynak: DHA
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