Son Dakika Haberleri: Bursa Kedi Gözlü Çocuk Gece Karanlığında da Görüyorum

Bursa Kedi Gözlü Çocuk Gece Karanlığında da Görüyorum

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde milyonda bir kişide görülen rahatsızlığa sahip 6 yaşındaki Emir Kayra Polat'ın gözlerinin adeta Kedi gözlerine benzemesi herkesin dikkatini çekiyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde milyonda bir kişide görülen rahatsızlığa sahip 6 yaşındaki Emir Kayra Polat'ın gözlerinin adeta Kedi gözlerine benzemesi herkesin dikkatini çekiyor. İki gözde ikişer iris bulunması olarak tanımlanan İris Kolobomu rahatsızlığı bulunan çocuğun gözlerini görenler şaşırıyor. Dikkat çeken göz rengi ve gözlerinde 4 ayrı iris bulunan Kayra, geceleri zifiri karanlıkta bile varlıkları görebiliyor. Herkesin dikkatini çeken Kayra'yı görenler gözlerini kedi gözüne benzetiyorlar.

Cerrah mahallesinde ikamet eden Yakup (29) ve Hilal Polat(25) çiftinin iki çocuğundan birincisi olan Emir Kayra, ilgi görüyor. Emir Kayra Polat, 'Geceleri karanlıkta da babamı görebiliyorum. Daha güzel görebiliyorum. Işık varmış gibi görüyorumö dedi.

İNSANLARIN ÇOK DİKKATİNİ ÇEKMEYE BAŞLADI

Baba Yakup Polat ise, 'Kayra doğduğunda bizde anlayamadık. İki ay geçtikten sonra gözlerindeki irisin ikişer tane olduğunu fark ettik. Doktora götürdük, diğer gözlere göre çok farklı dediler. İnsanların çok dikkatini çekmeye başladı. Kedi gözü gibi diyenler çok oldu. Doktorlar 6 ayda bir kontrole getirmemiz söylediler. Daha ileri de küçük bir ameliyat gerebilir diye söyledilerö dedi.

DİKKAT ÇEKİYOR

Çocuğunun fotolarını çekip sosyal medyada paylaşmakta olduğunu belirten Polat, 'Görenler, yorum yapıyorlar. Ajanslar bana ulaşıp, bizi çağırıyorlar, davet ediyorlar. Kayra karanlıkta gördüğünü söylüyor, nasıl gördüğünü bilmiyorum.ö İfadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:49 Kaynak: DHA

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