Bursa Keles Karayolunda Otobüs Kazası Meydana Geldi. Kazada Çok Sayıda Yaralı Olduğu Öğrenildi.
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Bursa Keles Karayolunda otobüs kazası meydana geldi.
Bursa Keles Karayolunda otobüs kazası meydana geldi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:22 Kaynak: İHA
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