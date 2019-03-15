Son Dakika Haberleri: Bursa Keles Karayolunda Otobüs Kazası Meydana Geldi. Kazada Çok Sayıda Yaralı Olduğu Öğrenildi.

Bursa Keles Karayolunda Otobüs Kazası Meydana Geldi. Kazada Çok Sayıda Yaralı Olduğu Öğrenildi.

39 dakika önce

Bursa Keles Karayolunda otobüs kazası meydana geldi.

Bursa Keles Karayolunda otobüs kazası meydana geldi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:22 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Pes Dedirten Vurdumduymazlık! İntihar Girişimini Canlı Yayınladılar Futbol Turnuvasında Sahaya Giren At Korku Dolu Anlar Yaşattı

Bayılan Vatandaşın Yardımına Koşanlar, Gerçeği Öğrenince Hızla Uzaklaştı Ortaokul Öğrencisi Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Servis Şoförü Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 13:01:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Keles Karayolunda Otobüs Kazası Meydana Geldi. Kazada Çok Sayıda Yaralı Olduğu Öğrenildi.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]