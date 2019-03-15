Son Dakika Haberleri: Bursa Keles Karayolunda Otobüs Kazası Meydana Geldi. Kazada Çok Sayıda Yaralı Olduğu Öğrenildi.

Bursa Keles Karayolunda Otobüs Kazası Meydana Geldi. Kazada Çok Sayıda Yaralı Olduğu Öğrenildi.

1 saat önce

Bursa Keles Karayolunda otobüs kazası meydana geldi.

Bursa Keles Karayolunda Otobüs Kazası Meydana Geldi. Kazada Çok Sayıda Yaralı Olduğu Öğrenildi., System.String[]
Bursa Keles Karayolunda otobüs kazası meydana geldi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:09 Kaynak: İHA

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