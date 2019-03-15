Bursa Keles Karayolunda Otobüs Kazası Meydana Geldi. Kazada Çok Sayıda Yaralı Olduğu Öğrenildi.
1 saat önce
Bursa Keles Karayolunda otobüs kazası meydana geldi.
Bursa Keles Karayolunda otobüs kazası meydana geldi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:09 Kaynak: İHA
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