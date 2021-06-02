Bursa Keles Kocayayla Göleti Sulaması Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Bursa iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bursa ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda Bursa Keles Kocayayla Göleti Sulaması İnşaatında çalışmalar devam ediyor. Projenin tamamının bitirilmesi ile birlikte toplamda 4 bin 550 dekar tarım alanı sulamaya açılacak. Projenin %7'lik kısmı tamamlanmış olup; çeşitli çap ve basınç sınıfında 22. 931, 00 m HDPE boru döşenmesi ve 177 adet sanat yapısı imalatları Aralık ayı sonuna kadar tamamlanarak 4 Bin 550 dekar tarımsal alan sulamaya açılacaktır. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 10 milyon 500 bin Türk Lirası katkı sağlanacaktır.