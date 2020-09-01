BURSA Kendini savcı olarak tanıttı, altınları alacağı sırada suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kendini savcı olarak tanıttı, altınları alacağı sırada suçüstü yakalandı

BURSA'da kendisini savcı olarak tanıtan A.K. (32), ev hanımı S.K.?yı (47) arayarak FETÖ ile bağlantısının tespit edildiğini ve para karşılığında kendisine yardımcı olacağını iddia ederek, kadının 50 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını almaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Olay, merkez Nilüfer Mahallesi, Emek Sokak'ta 31 Ağustos'ta meydana geldi. İstanbul'da yaşayan A.K., S.K.?yi arayarak kendisini savcı olarak tanıttı. A.K., S.K.?ye FETÖ ile bağlantısının tespit edildiğini ve para karşılığı kendisine yardımcı olabileceğini söyledi. Bunun üzerine S.K. biraz düşüneceğini söyleyerek telefonu kapattı. S.K. telefonu kapatır kapatmaz polisi arayarak yaşadıklarını anlattı. Polisle iş birliği yapan S.K., A.K.?yi tekrar arayarak, evinde 50 bin lira değerinde dolar ve ziynet eşyası olduğunu, gelip bunları alabileceğini söyledi. S.K.?nin telefonu üzerine A.K., İstanbul'dan yola çıkarak Bursa'ya geldi. S.K.?nin evindeki ziynet eşyalarını almaya giden S.K., altınları alacağı sırada, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.