Son Dakika Haberleri: Bursa kent dinamikleri, ortak akılla turizmi kalkındıracak

Bursa kent dinamikleri, ortak akılla turizmi kalkındıracak

11 dakika önce

Bursa'nın turizmden hak ettiği payı alması için kent dinamikleri ortak akılla hareket etme kararı aldı.

Bursa kent dinamikleri, ortak akılla turizmi kalkındıracak, System.String[]
Bursa'nın turizmden hak ettiği payı alması için kent dinamikleri ortak akılla hareket etme kararı aldı. (Esra ÖZARFAT)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:05 

Bursa, Ekonomi
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