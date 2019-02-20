Bursa kent dinamikleri, ortak akılla turizmi kalkındıracak
11 dakika önce
Bursa'nın turizmden hak ettiği payı alması için kent dinamikleri ortak akılla hareket etme kararı aldı.
Bursa
'nın turizmden hak ettiği payı alması için kent dinamikleri ortak akılla hareket etme kararı aldı. (Esra ÖZARFAT)
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:05
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