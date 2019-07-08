Son Dakika Haberleri: Bursa kent genelinde elektrik kesintisi (3)
Son Dakika Güncel Haber

Bursa kent genelinde elektrik kesintisi (3)

1 saat önce

ESNAF SATIŞLARI TELEFON IŞIĞINDA YAPIYORBursa kent genelindeki elektrik kesintisi hayatımı olumsuz etkilerken, esnaf da işlerini yapmakta zorlandı.

Bursa kent genelinde elektrik kesintisi (3), System.String[]

ESNAF SATIŞLARI TELEFON IŞIĞINDA YAPIYOR
Bursa kent genelindeki elektrik kesintisi hayatımı olumsuz etkilerken, esnaf da işlerini yapmakta zorlandı. Bursa Tarihi Kapalı Çarşı'da bulunan esnaf, elektrik kesintisinden şikayet ederek karanlıkta satış yapmak zorunda kaldı. Bazı esnaf, cep telefonu ışığı ve gaz lambası yardımıyla ürünlerini müşterilere gösterdi ve satış gerçekleştirdi.
Çarşıdaki kuyumcu Oktay Gencay, "Zor bir durum. Yapılacak bir şey yok, bu sorunun bir an önce çözülmesini ve elektriğin gelmesini bekliyoruz. Bütün esnaf mağdur" dedi.
Mehmet Ali Şanlı ise ilk kez böyle bir şeye şahit olduğunu belirtti.
JENERATÖR PATLAMASI KORKUTTU
Bu arada merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerindeki jeneratörde patlama meydana geldi. Patlama, çevrede korkuya neden oldu.


Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:30 Kaynak: DHA
Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Takla atan otomobilde can pazarı Bursa'da, minibüs şoförleri çekiç ve taşlarla birbirine saldırdı! Dehşet anları kamerada Abdurrahim Albayrak'ı transfer için böyle kandırdılar Elektriklerin kesildiği Bursa'da hayat durma noktasına geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 16:55:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa kent genelinde elektrik kesintisi (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]