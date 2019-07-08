Son Dakika Haberleri: Bursa kent genelinde elektrik kesintisi (4)
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Bursa kent genelinde elektrik kesintisi (4)

37 dakika önce

BURSARAY NORMALE DÖNDÜBursa- Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye (TEİAŞ) ait, Bursa'yı besleyen ana trafo merkezlerinden birinde meydana gelen arıza nedeniyle duran BursaRay seferleri, yeniden yapılmaya başlandı.

Bursa kent genelinde elektrik kesintisi (4), System.String[]

BURSARAY NORMALE DÖNDÜ
Bursa-  Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye (TEİAŞ) ait, Bursa'yı besleyen ana trafo merkezlerinden birinde meydana gelen arıza nedeniyle duran BursaRay seferleri, yeniden yapılmaya başlandı. Tüm BursaRay hatlarında ulaşım normale döndü. Metro ulaşımının aksamasıyla yolcular, otobüslerle gidecekleri noktaya taşındı.
Büyük kesintinin ardından Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'den (UEDAŞ) yapılan açıklamada, "Bursa ve çevresinde TEİAŞ kaynaklı enerji kesintisi yaşanmaktadır. Kesintiye müdahale edilmekte olup kısa sürede enerji akışı yeniden sağlanacaktır. Önemle duyurulur" denildi.
Öte yandan Bursa'nın bazı ilçelerine yeniden elektrik verilmeye başlandığı, kent merkezinde elektrik olmadığı belirtildi.


Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:05 Kaynak: DHA
Türkiye, Bursa, Güncel
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