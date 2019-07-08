Bursa kent genelinde elektrik kesintisi (5)
18 dakika önce
ŞEHİR MERKEZİNE ELEKTRİK VERİLDİBursa'da, ana trafoda meydana gelen arızanın giderilmesinin ardından, saat 16.15'te. 3,5 saat sonra kent merkezine elektrik verilmeye başlandı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:19 Kaynak: DHA
ŞEHİR MERKEZİNE ELEKTRİK VERİLDİ
Bursa'da, ana trafoda meydana gelen arızanın giderilmesinin ardından, saat 16.15'te. 3,5 saat sonra kent merkezine elektrik verilmeye başlandı.
Takla atan otomobilde can pazarı
Bursa'da, minibüs şoförleri çekiç ve taşlarla birbirine saldırdı! Dehşet anları kamerada
Elektriklerin kesildiği Bursa'da hayat durma noktasına geldi
Ali Babacan 18 yıl sonra istifa etti! AK Parti'den ilk hamle geldi