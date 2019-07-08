Son Dakika Haberleri: Bursa kent genelinde elektrik kesintisi (5)
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Bursa kent genelinde elektrik kesintisi (5)

18 dakika önce

ŞEHİR MERKEZİNE ELEKTRİK VERİLDİBursa'da, ana trafoda meydana gelen arızanın giderilmesinin ardından, saat 16.15'te. 3,5 saat sonra kent merkezine elektrik verilmeye başlandı.

Bursa kent genelinde elektrik kesintisi (5), System.String[]

ŞEHİR MERKEZİNE ELEKTRİK VERİLDİ
Bursa'da, ana trafoda meydana gelen arızanın giderilmesinin ardından, saat 16.15'te. 3,5 saat sonra kent merkezine elektrik verilmeye başlandı.


Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:19 Kaynak: DHA
Bursa, Güncel
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