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Bursa Kent Konseyi'nde gündem deprem

1 saat önce

Bursa Kent Konseyi tarafından 8 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek olan programda 'Deprem ve Bursa' mercek altına alınacak.

Bursa Kent Konseyi'nde gündem deprem, System.String[]
Bursa Kent Konseyi tarafından 8 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek olan programda 'Deprem ve Bursa' mercek altına alınacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Bursa Kent Konseyi tarafından '17 Ağustos ve Bursa'nın Deprem Gerçeği' konulu program düzenlenecek. 8 Ağustos Perşembe günü saat 15.00'da Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Başkanlık Salonu'nda gerçekleştirilecek etkinlikte, BTÜ Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Beyhan Bayhan konuşmacı olacak.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, etkinlik öncesi BTÜ Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Beyhan Bayhan ile bir araya gelerek bilgiler aldı. Orhan, "Deprem kaçınılmaz bir gerçek. Bir gün mutlaka olacak. Ama bugün, ama yarın. Doğru tedbirler ile depremleri en az hasarla atlatmak mümkün. Perşembe günü düzenleyeceğimiz '17 Ağustos ve Bursa'nın Deprem Gerçeği' konulu programa herkesi davet ediyorum" dedi. - BURSA
Kent Konseyi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:44 Kaynak: İHA
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