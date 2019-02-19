Bursa Kent Konseyi'nde Yoğun Mesai

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Türkiye'nin en güçlü kent konseyi konumunda olan ve yerel demokrasinin gelişmesi için faaliyetlerini sürdüren Bursa Kent Konseyi, eğitimden kültür sanata, spordan sağlığa birçok farklı alanda çalışmalarına devam ediyor. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 100. yılı nedeniyle düzenlenen programa Bursalılar yoğun ilgi gösterirken, tekrar eden günlerde Bursa Kent Konseyi Merinos Çalışma Grubu'nca düzenlenen programda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Eski Merinos Fabrikası çalışanları ile bir araya geldi.

Bir Bursa markası olan Bursa Kent Konseyi, Şubat ayının son haftasını 6 farklı etkinlikle tamamlıyor. Bursa Kent Konseyi ve Bursa Aile Danışmanları ve Eğitim Derneği işbirliğiyle 20 Şubat tarihinde saat 18.00'da Bursa Kent Konseyi Koza Salonu'nda 'Aile İçi Etkili İletişim Yöntemleri' konulu seminer düzenlenecek. 23 Şubat Cumartesi saat 10.30'da Aksungur Köyü'ne fidan dikecek Bursa Kent Konseyi gönüllüleri, aynı günün akşamı 19.30'da Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından Orhangazi Salonu'nda düzenlenen Türk Halk Müziği konserinde bir araya gelecek. 24 Şubat Pazar günü ise saat 13.00'da İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları Hasta Okulu, Bursa Kent Konseyi Koza Salon'da olacak. Aynı gün üniversite öğrencilerinden oluşan Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ise Uludağ'a inceleme gezisi düzenleyecek. 25 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Türk Sanat Müziği konseri ile Şubat ayı etkinlikleri tamamlanacak.