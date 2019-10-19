Son Dakika Haberleri: Bursa Kent Konseyi'nden Barış Pınarı Harekatı'na bayraklı destek
Son Dakika Güncel Bursa Kent Konseyi'nden Barış Pınarı Harekatı'na bayraklı destek

Bursa Kent Konseyi'nden Barış Pınarı Harekatı'na bayraklı destek

36 dakika önce

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ve yürütme kurulu üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek için esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Bursa Kent Konseyi'nden Barış Pınarı Harekatı'na bayraklı destek, System.String[]

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ve yürütme kurulu üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek için esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, ülkenin sınırlarında bir terör koridoru oluşmasını engellemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Bursa Kent Konseyi'nden destek geldi. Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ve yürütme kurulu üyeleri, Cumhuriyet Caddesi'nde esnafa ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.


Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan yaptığı açıklamada, hareket esnasında şehit düşen kahraman Mehmetçik ile sivil vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğini söyledi. Orhan, "Türk bayrağımız, bizim bağımsızlığımızın, bu vatanın kutsallığının bir işaretidir. Bayrak bizim her şeyimiz, bağımsızlığımız, şerefimiz, kısaca söylemek gerekirse bayrak bizim vatanımızdır. Bursa Kent Konseyi olarak bizler de Barış Pınarı Operasyonu'na tam destek veriyoruz. Birlik beraberlik şuurunu en üst seviyeye taşımak için bayrağımızı esnafa ve vatandaşlara dağıtıyoruz. Tüm dualarımız şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiklerimiz için" dedi. - BURSA

Barış Pınarı Harekatı, Kent Konseyi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:04 Kaynak: İHA
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