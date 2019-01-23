Son Dakika Haberleri: Bursa Kent Müzesi Çarşamba Akşamları da Ziyarete Açık Olacak

Bursa Kent Müzesi Çarşamba Akşamları da Ziyarete Açık Olacak

1 saat önce

Bursa Kent Müzesi, ziyaretçilerini çarşamba akşamları da ağırlayacak ve saat 21.00'e kadar açık kalacak.

Bursa Kent Müzesi Çarşamba Akşamları da Ziyarete Açık Olacak, System.String[]
Bursa Kent Müzesi, ziyaretçilerini çarşamba akşamları da ağırlayacak ve saat 21.00'e kadar açık kalacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin önemli kültürel mekanlarından biri olan Bursa Kent Müzesi, akşamları da ziyaret edilebilecek.

Yılda 100 binin üzerinde ziyaretçi çeken müze çarşamba akşamları 21.00'e kadar açık tutulacak.

"Bursa'da Arabesk Yıllar" sergisi

Öte yandan, Bursa'nın kuruluşundan bu yana kentin yaşam kültüründen el sanatlarına, unutulmaya yüz tutmuş gelenek ve göreneklerinden, Bursa'ya dair onlarca farklı hikaye ve kompozisyonu içinde barındıran müzede, bir yılı aşkın süredir ziyaretçilerin beğenisine sunulan, Türkiye'nin ve Bursa'nın 1970'li yıllarının sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamını gözler önüne seren "Bursa'da Arabesk Yıllar" sergisi devam ediyor.

İçerik metni ve tasarımı İlhan Özer tarafından oluşturulan sergi 22 Şubat'a kadar görülebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:10 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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