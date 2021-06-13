BURSA KERESTE YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ - Son Dakika

Kaza, İnegöl- Yenişehir yolunda meydana geldi. Yenişehir den İnegöl'e seyir halinde olan Selim D.?nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 54 YD 816 plakalı kereste yüklü kamyon, virajda devrilerek, yan yattı. Kazada, Selim D. yara almazken, keresteler ise yola saçıldı. TIR yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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