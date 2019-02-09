Son Dakika Haberleri: Bursa Kerimcan Durmaz, Whitefest'te Sahne Aldı

Bursa Kerimcan Durmaz, Whitefest'te Sahne Aldı

16 dakika önce

Kerimcan Durmaz, Whitefest'te sahne aldıKIŞ turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da düzenlen TikTok Whitefest'te dün gece ünlü DJ Kerimcan Durmaz sahne aldı.

Bursa Kerimcan Durmaz, Whitefest'te Sahne Aldı, System.String[]
Kerimcan Durmaz, Whitefest'te sahne aldı

KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da düzenlen TikTok Whitefest'te dün gece ünlü DJ Kerimcan Durmaz sahne aldı. Binlerce üniversiteli genç ile eğlenen durmaz kel hayranlarından birini yetişkin bir film oyuncusuna benzetti, hayranları dakikalarca güldü.

Kış turizminin göz bebeği olarak bilinen Uludağ'da TikTok Whitefest'te dün gece Kerimcan Durmaz sahne aldı. Altıncı günün gecesinde Uludağ' da eksi yedi derecede konsere binlerce üniversiteli öğrenci gelerek alanı hınca hınç doldurdu. Kerimcan Durmaz kendisine yoğun ilgi gösteren kel bir hayranını yetişkin bir film oyuncusuna benzetti. Hayranlarına müzik ziyafeti yaşatan Kerimcan Durmaz, dj kabinindeki danslarıyla da dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Konsere gelen müzikseverler Durmaz'ı yakından görmek ve fotoğrafını çekebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Yaklaşık iki saat boyunca Dj kabininde muhteşem bir performans sergileyen başarılı Dj, Megastar Tarkan'ın Yolla' ' şarkısı ile sevenlerine veda etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:47 Kaynak: DHA

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