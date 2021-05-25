BURSA KESTEL BELEDİYESİ, 4 BİN HANENİN ELEKTRİK VE SU BORCUNU ÖDEDİ - Son Dakika

BURSA'nın Kestel ilçesinde, fatura borcundan dolayı elektrik ve suları kesilen 4 bin hanenin borcu, Kestel Belediyesi tarafından ödendi. Yaklaşık 1 milyon liralık kaynakla 4 bin hanenin elektrik ve su borçlarının ödendiğini belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek dedi.

Pandeminin, esnaf ve kent sakinleri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için çalışma başlatan Kestel Belediyesi, borcundan dolayı kapalı durumda olan elektrik ve su faturalarını ödemek için harekete geçti. Kısa süre içerisinde yapılan çalışmalarla, borçtan dolayı su ve elektrikleri kesilen ikametler tespit edildi. Limak Uludağ Elektrik ve Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ile irtibata geçen Kestel Belediyesi, faturalarını ödemekte güçlük çeken 4 bin hanenin fatura borçlarını ödedi. Ödemeler için yaklaşık 1 milyon liralık kaynak ayırdıklarını belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, zor durumda olan vatandaşların belediye olarak yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

'4 BİN AİLENİN FATURALARI ÖDENDİ'

Faturalarını ödemediği için elektrik ve suyu kesilen 4 bin hanenin borcunun ödendiğini dile getiren Önder Tanır, Pandemi süreci içerisinde hemşehrilerimizin yanında olabilmek için arkadaşlarımız bir çalışma yaptı. Özellikle elektrik ve su faturaları üzerinde, pandemi döneminde ödeme sıkıntısına düşen vatandaşlarımızın elektrik ve su idarelerinden listesini talep ettik. Çalışma neticesinde yaklaşık 1 milyon liralık bütçe ayırmak suretiyle, 4 bine yakın ailenin elektrik ve su faturalarını ödedik. Bu açıdan güzel geri dönüşler aldık. Eski geleneklerimizden biri olan, mahalle bakkallarımıza giderek, 19 esnafımızın dükkanında, ödeme zorluğu çeken vatandaşların hesaplarını kapattık. Bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek dedi.

'BORÇLU ABONE KALMADI'

İlçede borçlu abonenin kalmadığını belirten Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytaç, Pandemi dönemi hem sağlık krizi hem de ekonomik yansımaları olan bir durum. Bu süreçte hem hükümetimizin hem de şehirlerimizdeki yerel kamu kuruluşlarının vatandaşlarımıza katkıları büyük oldu. Kestel Belediyemiz de kendi ilçe sınırlarındaki vatandaşların biriken elektrik faturalarını ödemek istediğini belirtti. Biz de arka tarafta şirketimizin kullandığı algoritmalar vesilesiyle bu dönemde özellikle ödeme durumları kötüleşen müşterilerin tespitini yaptık. Şu ana kadarki verilen bütçe dahilinde 2 bin müşterimizin yaklaşık 500 bin liralık bir faturasını Kestel Belediyemiz ödemiş durumda. Bunların büyük bir çoğunluğu konut abonelerimiz. Geri kalan da bu pandemi koşullarında olumsuz etkilenen ticari aboneler yani kısmi kapanma ve tam kapanmadan olumsuz etkilenen yerler. Şuan için Kestel'de bu gruplara ait olan neredeyse hiç elektrik borçlu abone kalmadığını söyleyebiliriz ifadelerini kullandı.