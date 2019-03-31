Bursa Kestel'de AK Parti'li Tanır Kazandı
1 saat önce
Bursa Kestel'de AK Parti'li Tanır kazandıTahsin AYDINBURSA, (DHA) - BURSA'nın Kestel İlçesi'nde, resmi olmayan sonuçlara göre Kestel Belediye Başkanlığı'na AK Parti adayı Önder Tanır seçildi.
Bursa Kestel
'de AK Parti
'li Tanır
kazandı
Tahsin AYDINBURSA, (DHA
) - BURSA'nın Kestel İlçesi'nde, resmi olmayan sonuçlara göre Kestel Belediye Başkanlığı'na AK Parti adayı Önder Tanır
seçildi.
Bursa'nın Kestel ilçesinde, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Önder Tanır 19 bin 567, CHP
adayı Yıldıray Atlı
14 bin 283, Saadet Partisi
adayı Mehmet Akbaba
bin 942 oy aldı. Bu sonuçlara göre AK Parti adayı Önder Tanır, ilçenin yeni belediye başkanı oldu.
ÖNDER TANIR KİMDİR
Önder Tanır, 1974 yılında Bursa'nın Kestel İlçesi'nde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Kestel'de, liseyi Bursa Yıldırım Beyazıt
Lisesi'nde tamamladı. Trakya Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun olan Tanır, 1999 yılında bir mimarlık şirketi kurdu. Tanır, 2009 yerel seçimlerinde meclis üyesi seçildi. Önder Tanır, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi
Ulaştırma Komisyonu ve İmar Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Evli ve 4 çocuğu bulunan Tanır, iyi derecede İngilizce biliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:55 Kaynak: DHA
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