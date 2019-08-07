Son Dakika Haberleri: Bursa Kestel'de orman yangını
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bursa Kestel'de orman yangını

4 dakika önce

Bursa Kestel'de orman yangını Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Çataltepe mekiinde saat 13: 00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.

Bursa Kestel'de orman yangını Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Çataltepe mekiinde saat 13: 00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı
Kestel, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bilinçsiz mangal yakımı az kalsın ormanı yakıyordu
Yol ortasında kavrulan 'İnegöl Alası' böyle görüntülendi Zeytin bahçelerinde kullanılan ilaçlar bu ürün sayesinde tarihe karışabilir Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 21:28:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Kestel'de orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]