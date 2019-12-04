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Bursa kestiği ağaçtan fırlayan dal, başına isabet edip, ağır yaraladı
7 saat önce
Kestiği ağaçtan fırlayan dal, başına isabet edip, ağır yaraladıBursa'nın İnegöl ilçesinde, kestiği ağaçtan fırlayan dal başına isabet eden Ahmet Çakır (56) ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:36 Kaynak: DHA
Kestiği ağaçtan fırlayan dal, başına isabet edip, ağır yaraladı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kestiği ağaçtan fırlayan dal başına isabet eden Ahmet Çakır (56) ağır yaralandı.
İnegöl ilçesinin Turgutalp Mahallesi'ndeki ormanlık alana giden Ahmet Çakır, ağaç kesmeye başladı. Ancak kestiği ağaçlardan birinden, kırılarak fırlayan dal, Çakır'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Çakır, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Ahmet Çakır'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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