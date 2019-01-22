Son Dakika Haberleri: Bursa Kilitli Bisikleti Böyle Çaldı

Bursa Kilitli Bisikleti Böyle Çaldı

1 saat önce

Kilitli bisikleti böyle çaldıBursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren iş yerinin önünde kilitli olan bisikletin çalınma anı kameralara yansıdı.

Bursa Kilitli Bisikleti Böyle Çaldı, System.String[]
Kilitli bisikleti böyle çaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren iş yerinin önünde kilitli olan bisikletin çalınma anı kameralara yansıdı. Emniyet ekipleri kameralara yansıyan hırsızı arıyor.

Edinilen bilgilere göre; olay Cuma mahallesi Tabakhane sokakta faaliyet gösteren unlu mamuller işyerinin önünde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı şahıs, işyerinin önünde kilitli olan bisikletin yanına gelip etrafı gözlemledi. Kısa sürede bisikletin kilidini açan, hırsız bisiklete binerek kayıplara karıştı. O anı gören açık otopark görevlisi, hırsızın peşinden koşsa da yetişemedi.

Bisikletinin çalındığını fark eden unlu mamuller işyerinin ustası Mehmet Demirtaş, 'Otoparkçı söyledi, bisikletimin çalındığını. Ben simit pişirirken, çalıp kaçmış. Şikayetçi olacağım.ö Dedi.

Olay anı ise bir işyerinin kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:07 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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