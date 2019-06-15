BURSA Kimliğini babasının aracında unuttu, yardımına polis koştu-2
2 saat önce
BURSA Kimliğini babasının aracında unuttu, yardımına polis koştu-2(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:57 Kaynak: DHA
BURSA Kimliğini babasının aracında unuttu, yardımına polis koştu-2
(Tür: Yurt)
Cezaevi firarisi: Kaderde Bursa manzarasında uyurken yakalanmak da varmış
Adıyaman'da kaybolan 2 kardeşin otomobille kaçırıldığı iddia edildi
Trafikte makas atan sürücüye sedyede ceza
İsim benzerliği yüzünden yanlış okula gitti, sınava polis yetiştirdi