Son Dakika Haberleri: BURSA Kira' tartışmasında iş yeri sahibini tabancayla yaraladı

BURSA Kira' tartışmasında iş yeri sahibini tabancayla yaraladı

1 saat önce

Kira' tartışmasında iş yeri sahibini tabancayla yaraladıBursa'da, kiracı İbrahim Y. (35), 3 aydır ödeme yapmaması nedeniyle kendisiyle tartışan iş yeri sahibi Ümit S.'yi (53) tabancayla vurarak, yaraladı.

BURSA Kira' tartışmasında iş yeri sahibini tabancayla yaraladı, System.String[]
Kira' tartışmasında iş yeri sahibini tabancayla yaraladı
Bursa'da, kiracı İbrahim Y. (35), 3 aydır ödeme yapmaması nedeniyle kendisiyle tartışan iş yeri sahibi Ümit S.'yi (53) tabancayla vurarak, yaraladı. Olay sonrası kaçan İbrahim Y., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.
Olay, sabah saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Beşyol Mahallesi'nde meydana geldi. Ümit S.'ye ait oto tamir dükkanında kiracı olan İbrahim Y., iddiaya göre, son 3 ayda kirasını ödemedi. İş yerine gelen Ümit S., İbrahim Y.'ye, ödeme yapmaması halinde dükkanı boşaltmasını isteyeceğini söyledi. Bunun üzerine ikili, tartışmaya başlarken, İbrahim Y., çekmeceden çıkardığı tabancayla Ümit S.'ye ateş açtı. Bacağına 4 kurşun isabet eden Ümit S., yaralanırken, İbrahim Y. de olay yerinden kaçtı. Ümit S., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Y. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince evine yakın bölgede yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:28 Kaynak: DHA
Polis, Bursa, Güncel
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