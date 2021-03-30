Bursa 'kırmızı çizgi'sini çekti - Son Dakika

Bursa 'kırmızı çizgi'sini çekti

30.03.2021 13:52
Bursa 'kırmızı çizgi'sini çekti, System.String[]

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliklerine gönderdiği genelge kapsamında "30 Martta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" paylaşımları büyük merak uyandırdı.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliklerine gönderdiği genelge kapsamında "30 Martta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" paylaşımları büyük merak uyandırdı. Konu üzerine açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "30 Mart'ta trafikte öncelik verilmesi için "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulamasının yapılacak" dedi. Bugün Bursa da kırmızı çizgisini çekti.

İçişleri Bakanlığı'ndan uygulama için valiliklere yazı gönderilmesinin ardından harekete geçen kurumlar, daha önce de uygulanan yaya öncelikli yol çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek 'kırmızı çizgimizi çekiyoruz' dedi. Vali yardımcısı Mustafa Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Çelik, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve kurum amirlerinin katılımıyla düzenlenen programla birlikte şehrin caddelerinde bulunan yaya geçitlerinin birer şeridi yaya önceliğini vurgulamak adına kırmızıya boyandı. Kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması gerçekleştirildi.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere Ülkemiz kara yollarında yayaların trafik güvenliğinin sağlanarak can kayıplarının azaltılması amacıyla,26 Ekim 2018 tarihinde 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan düzenleme ile "sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar" hükmü getirilmiştir. Bu düzenlemeden hareketle; İçişleri Bakanlığımızca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı" Yaya Öncelikli Trafik Yılı " olarak ilan edilmiş ve "Trafikte Yaya Önceliği Kampanyası" hayata geçirilerek 6 Şubat 2019 tarihinde "Devletin tüm unsurları ile farkındalık eyleminde olduğunu göstermek" amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak etkinlikler düzenlenmiştir. Bu etkinliklerin devamı niteliğinde olan ve bu defa yaya güvenliğini sağlamak üzere "Devletin tüm unsurlarıyla konunun takipçisi ve nöbette olduğunu göstermek" için 02 Ekim 2019 tarihinde ülke genelinde "Hepimiz yaya geçitlerindeyiz" sloganıyla farkındalık etkinlikleri eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. 2021 yılı süresince yürütülecek faaliyet ve destekleyici kampanyaların etkisini artırmak, yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer/zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla, tüm illerimizde eş zamanlı olarak Devletimizin tüm unsurları ile farkındalık eyleminde olduğunu göstermek amacıyla etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda Yaya önceliği konusunda toplumda farkındalığı en üst seviyeye çıkarmak ve yaya önceliğine verilen önemi vurgulamak amacıyla 30 Mart 2021 Salı günü 12.00-15.00 saatleri arasında ışıksız yaya geçitlerinde bulunan beyaz şeritlerden ortadaki sembolik olarak kırmızıya boyanacak" ifadeleri kullanıldı. - BURSA

Bursa 'kırmızı çizgi'sini çekti
Bursa 'kırmızı çizgi'sini çekti
Bursa 'kırmızı çizgi'sini çekti
Bursa 'kırmızı çizgi'sini çekti
Bursa 'kırmızı çizgi'sini çekti
Bursa 'kırmızı çizgi'sini çekti
Bursa 'kırmızı çizgi'sini çekti
Bursa 'kırmızı çizgi'sini çekti
Bursa 'kırmızı çizgi'sini çekti

İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, 30 Mart, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa 'kırmızı çizgi'sini çekti - Son Dakika


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