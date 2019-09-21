Bursa kış uykusuna hazırlanan ayılara, özel beslenme programı

Kış uykusuna hazırlanan ayılara, özel beslenme programı

Türkiye'nin ilk ve tek ayı barınağı olan Bursa'daki Ova Korusu Ayı Barınağı'nda kış uykusuna hazırlanan ayılara özel beslenme programı uygulanıyor. Barınak yetkilileri, 3 ile 5 ay arasında değişen kış uykusu dönemi öncesi ayıları enerji deposu olan gıdalarla besleyip, özenle bakımlarını gerçekleştiriyor.

Karacabey ilçesindeki Ova Korusu Ayı Barınağı'ndaki ayılar, son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi ve kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte kış uykusuna hazırlanmaya başladı. 80 ayıya yaşam alanı sunan barınakta, görevliler ayıların kış uykusuna hazırlık süreci nedeniyle beslenme periyotlarını artırdı. Barınaktaki ayılar, enerji deposu olan özel gıdalar ile besleniyor.

Ayıların kış uykusunda, vücutlarında depoladıkları yağlardan enerji ve su ihtiyacını karşıladığını belirten Karacabey Ova Korusu Hayvan Barınağı Şefi ve Uzman Veteriner Hekim Azizcan Sezer, Kış uykusu süreci yaklaşık 3 ile 5 ay arasında değişiyor. Soğuk iklimlerde kasım ayında başlarken, daha sıcak iklimlerde ise kasım ayı sonu ve aralık ayında hayvanlar kış uykusu dönemine giriyor. Bu sürecin şubat ayı ve şubat ayı sonuna kadar devam ettiği görülüyor dedi.

BESLENME PERİYOTLARI ARTTI

Ayıların son dönemdeki beslenme değişikliğine ilişkin bilgiler veren Uzman Veteriner Hekim Sezer, Önümüzdeki ayların, kış ayları olması nedeniyle merkezimizde bulunan hayvanlarımızın yiyeceklerinin miktarını değiştirerek onları kışa hazırlıyoruz. Yaz sonu ve sonbahar aylarında kış uykusuna hazırlık sebebiyle ayıların daha fazla beslenmesi gerekiyor. Biz de bundan yola çıkarak, bu dönemlerde ayıların besin periyotlarını ve beslenme alışkanlıklarını buna göre ayarladık. Pelet yem, mevsim meyveleri, elma, armut, karpuz, kavun ve ekmek gibi yiyeceklerle besliyoruz. Barınağımızda bulunan ayıların beslenmelerini artırarak, onların daha fazla yağ depolamasını ve kış uykusuna hazırlık sürecini gerçekleştiriyoruz diye konuştu.

İLİŞKİLER KUVVETLİ

Türkiye'nin birçok bölgesinden ayıların rehabilitasyon merkezlerine getirildiğini belirten Sezer, Doğada zarar görmüş, yaralanmış ya da öksüz kalmış ayıların burada tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini tamamlamasının ardından hayatlarının sonuna kadar burada beslenmeleri ve bakımları yapılıyor. Hayatlarının tamamını merkezimizde geçiriyorlar. Aramızdaki ilişkiler oldukça kuvvetli. Ayılar bilindiği üzere çok fazla sosyal olmayan hayvanlar, dolayısıyla genellikle yalnız başına vakit geçirmeyi seviyorlar ifadelerini kullandı.

Ayılar arasında ciddi bir problemin yaşanmadığını da sözlerine ekleyen Sezer, bazen hiyerarşik olarak aralarında mücadele çıktığında bu sorunu yem vererek ortadan kaldırdıklarını ifade etti.