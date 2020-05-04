BURSA Kısıtlama öncesi mağazada mahsur kalan kedi, 2 gün sonra kurtarıldı - Son Dakika

Kısıtlama öncesi mağazada mahsur kalan kedi, 2 gün sonra kurtarıldı

Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasından saatler önce kapatılan mağazada kalan kedi, 2 gün sonra sesi mahalleli tarafından duyulunca kurtarıldı. Aç kalan kediye, mama ve su verildi.

Olay, cumartesi akşamı, merkez Osmangazi ilçesinin Bahar Mahallesi'nde meydana geldi. Cuma gününden itibaren uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Muhammet G., perşembe günü akşam saatlerinde halı mağazasını kapatarak, evine gitti. Kısıtlama başlayıp, devam ederken mahalleli, mağazanın içinden kedi sesi geldiğini duydu. İçeride kedinin kaldığını fark edenler, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kediyi çıkarmak için uzun süre uğraştı. Kapı ve pencereleri açamayan ekipler, işletme sahibine ulaştı. Kısa sürede mağazaya gelen Muhammet G.'nin kapıyı açmasıyla kedi, dışarı çıkarıldı. 2 gün içeride kaldığı için beslenemeyen kediye, mama ve su verildi.