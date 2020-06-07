BURSA Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından vatandaşlar piknik alanlarına akın etti - Son Dakika

Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından vatandaşlar piknik alanlarına akın etti

BURSA'da, hafta sonu kısıtlamasının bitmesini fırsat bilenler, piknik alanlarına akın etti. Atatürk Kent Ormanı'na gelen piknikçiler, semaverle çay demleyip, mangal yaptı. Piknikçilerin büyük oranda maske takarak, koronavirüs önlemlerini aksatmadığı görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan park, bahçe, piknik ve mesire alanları İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle tekrar açıldı. 1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme sürecinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını da iptal etti. Vatandaşlar da hafta sonunu piknik alanlarında geçirdi. Mesire alanlarında aileleriyle birlikte piknik yapanlar, semaverde çay demleyip, mangal yakarak pandemi sürecinin stresini attı.

'AVM'LERİ TERCİH ETMİYORUZ'

Pandemi sürecinde evinden çıkmadığını belirten Burcu Ertur, "Normalleşme sürecine geçtiğimiz bugünlerde hava alalım, yeşillik görelim diye Atatürk Kent Ormanı'na geldik. Alışveriş merkezlerini tercih etmiyoruz. Bu nedenle açık havaya geldik. Kahvemizi içiyoruz. Aslında hala korkuyorum. Ama psikolojik olarak da çökmemek için az da olsa topluma karışalım diye düşündük. Ama sosyal mesafemizi koruyoruz, dezenfektanımızla, maskemizle tedbirimizi aldık" dedi.

Kısıtlamaların kaldırılmasının kendileri için çok iyi olduğunu ifade eden İbrahim Orhan, "Ama kısıtlamalar kalktı diye rahat davranmamak lazım. Özellikle kapalı alan tercih etmemeye çalışıyoruz. Alışveriş merkezlerini tercih etmiyoruz. Açık alanlarda sosyal mesafeyi korumamız daha kolay oluyor. Bu nedenle bizde Atatürk Kent Ormanı'na geldik. Yeşillik, açık alan, insanlara uzağız. Doğayı tercih ettik" diye konuştu.